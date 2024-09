AKTUÁLNE: Michal Šimečka tvrdí, že autorom dokumentu na jeho odvolanie je šéf SIS Pavol Gašpar

Šimečka tvrdí, že je to dôvod na okamžité odvolanie Gašpara.

Líder opozičnej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka hovorí, že autorom dokumentu na jeho odvolanie z postu podpredsedu parlamentu je Pavol Gašpar, šéf SIS.

Podľa jeho slov to dokazujú vlastnosti dokumentu. „Je to absolútny škandál a dôvod na okamžité odvolanie Pavla Gašpara,“ píše Šimečka. „Ide o priame zapojenie tajnej služby do politického boja proti opozícii.“

Návrh na odvolanie Šimečku podali vo štvrtok parlamentní poslanci za Smer-SD a SNS.

Šimečka píše, že Pavol Gašpar nemôže zostať na svojom mieste po tomto zistení. Predseda PS taktiež žiada vysvetlenia od koalície.

Gašpar obvinenia poprel, na chybe je vraj Microsoft Office konto

Gašpar odmieta tvrdenia Šimečku a označuje ich za „pseudokauzu“, ktorou sa snaží zakrývať reálne dôvody jeho odvolania.

„V rámci rodiny máme zakúpenú licenciu Microsoft Office, ktorá je určená na viac zariadení. Jedno z týchto zariadení používa môj otec Tibor Gašpar, ktorý je prekladateľom tohto návrhu. Je preto logické, že vo vlastnostiach dokumentu ako autor dokumentu je uvedený vlastník licencie, čiže ja,“ uviedol Gašpar.