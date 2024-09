Obsah správy sa obsahom podobá mailom z uplynulých dní.

Pre údajnú bombovú hrozbu polícia aktuálne prehľadáva košický Dóm sv. Alžbety. Výhražný e-mail, ktorý sa objavil v piatok ráno, bol tentokrát adresovaný cirkvi. Jeho obsah je podobný, ako pri e-mailoch z uplynulých dní adresovaných školám. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.



„Situáciu máme pod kontrolou, okamžite sme prijali bezpečnostné opatrenia, okrem policajtov je na mieste aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín, sme v úzkom kontakte so zástupcami cirkvi. Spolu so zástupcami cirkvi Policajný zbor ostro odsudzuje takéto vyhrážanie sa útokmi na kostoly,“ uviedla polícia.

Bombu nenašli

Košický Dóm sv. Alžbety je po údajnej bombovej hrozbe a bezpečnostných opatreniach opäť prístupný verejnosti. „Dôkladnou prehliadkou sa prítomnosť žiadnej výbušniny nepotvrdila,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti. Policajti však naďalej ostávajú v teréne a okolie katedrály budú monitorovať.