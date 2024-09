Prečo je to dôležité: Poskytnutie takejto významnej pôžičky posilňuje politické a ekonomické väzby medzi EÚ a Ukrajinou. Tento krok signalizuje politickú podporu EÚ v boji Ukrajiny za svoju suverenitu.

Citát:„Neustále ruské útoky znamenajú, že Ukrajina potrebuje nepretržitú podporu EÚ," napísala na margo pôžičky v príspevku na sociálnej sieti X. "Ide o ďalší významný príspevok EÚ k obnove Ukrajiny,“ povedala Ursula von der Leyenová.

Širší kontext: Skupina krajín G7 zmrazila krátko po ruskej invázii na Ukrajinu z februára 2022 ruské finančné aktíva v hodnote približne 268 miliárd eur. Krajiny G7 prisľúbili, že tieto prostriedky použijú na pomoc Ukrajine, no následne dlhé mesiace diskutovali o tom, ako presne by takýto mechanizmus mohol fungovať.

Členské krajiny EÚ sa v máji dohodli, že 90 % výnosov z týchto aktív má ísť na vojenskú pomoc Ukrajine a zvyšných desať percent na podporu Kyjeva inými spôsobmi.

I welcome the President of the European Commission @vonderleyen to Ukraine. I am grateful for her efforts to provide Ukraine with additional support ahead of the winter season.



Today, we discussed in detail what can be done together, what supplies are needed, and what funds are… pic.twitter.com/jT19CyTtXc