Demografický vývoj na Slovensku môže v budúcnosti ovplyvniť ceny nehnuteľností, pretože populácia vo veku 25 až 34 rokov, ktorá najčastejšie kupuje nové bývanie, výrazne klesá.

Odborníci očakávajú, že do roku 2035 sa počet obyvateľov v tejto skupine zníži o 25 %, čo predstavuje asi 200 000 ľudí. Tento pokles bude mať vplyv aj na celkový dopyt po nehnuteľnostiach a môže zmierniť súčasný tlak na rast cien.

Makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš očakáva aj štrukturálnu zmenu v dopyte po bývaní. Slovensko má relatívne vysoký podiel obyvateľov s vlastným bývaním, ale súčasne chýba veľké množstvo bytov. Napriek tomu, že tento nedostatok zatiaľ tlačí ceny nahor, demografia môže túto dynamiku v budúcnosti oslabiť.

Citát: „Karty aj tu môže zamiešať demografia a kvôli nižšej pôrodnosti zmenšujúce sa domácnosti. Dopady vplyvu poklesu populácie na dopyt po menších nehnuteľnostiach by mohol tiež zmierniť trend tzv. single života, ale ten je v prostredí vyšších sadzieb pravdepodobne tiež pod tlakom,“ povedal Kočiš.

Prečo je to dôležité: Zmenšujúca sa skupina ľudí v produktívnom veku môže postupne znižovať dopyt po nehnuteľnostiach a zmierniť tlak na ich rast. Demografické zmeny by mohli spôsobiť zníženie záujmu o väčšie nehnuteľnosti, čo môže ovplyvniť aj dlhodobé investície do nehnuteľností v rôznych regiónoch.

Širší kontext: Medzinárodná migrácia by mohla čiastočne tlmiť negatívny demografický vplyv, no Slovensko zatiaľ nepatrí medzi krajiny, ktoré by výrazne lákali vysokokvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. Ceny nehnuteľností môže podporiť aj návrat Slovákov zo zahraničia, ktorí si tu chcú kúpiť nehnuteľnosť kvôli rodinným väzbám.

Slováci často žijú v preplnených domácnostiach a v porovnaní s Českou republikou nám chýbajú stovky tisíc bytov. Aj keď nedostatok bytov môže stále tlačiť ceny nahor, analytici varujú, že tento potenciál sa môže rýchlo vyčerpať. Ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú trh s nehnuteľnosťami, sú vysoké úrokové sadzby a stagnujúce platy.

