AKTUÁLNE: Premiérovi Robertovi Ficovi niekto poslal náboj v obálke. Prišla mu na Úrad vlády SR

Náboj odhalila až röntgenová kontrola.

Na Úrad vlády SR prišla v stredu obálka s nábojom adresovaná predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD). Potvrdil to tlačový a informačný odbor ÚV. Upozornil na to portál Plus 7 dní.



Príslušníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií podľa spravodajského portálu odhalili náboj počas rannej kontroly pošty určenej priamo premiérovi. List mal prísť od neznámeho odosielateľa.



Podľa Generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku je doručenie obálky s nábojom predsedovi vlády, ktorý len nedávno čelil „vražednému útoku“, nielen kriminálnym činom, ale aj prejavom bezohľadnosti a bezcitnosti.

„Dôrazne vyzývam celú spoločnosť na elementárnu slušnosť a ľudskosť! Cynizmus a nenávisť, ktorými je prerastená naša spoločnosť, sa musí zastaviť,“ vyzval Žilinka na sociálnej sieti.