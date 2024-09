Odbory uvádzajú, že po hodinových rokovaniach sa nikam nepohli.

Automobilka Volkswagen (VW) odmietla mzdové požiadavky odborového zväzu IG Metall a pohrozila znížením platov.



„Namiesto záťaže na strane nákladov potrebujeme zníženie nákladov. To si bude vyžadovať aj príspevok od zamestnancov,“ uviedol Arne Meiswinkel, vyjednávač skupiny VW a personálny šéf v jej rovnomennej hlavnej značke.

Čo na to hovoria odbory?

Podľa odborov to fakticky znamená, že automobilka počíta so znižovaním miezd. „Musíme to tak interpretovať,“ uviedol Thorsten Gröger, hlavný vyjednávač IG Metall, po skončení trojhodinových rokovaní v Hannoveri.



Odborový zväz požaduje sedempercentné zvýšenie miezd pre VW a celé odvetvie. Podľa IG Metall nenastalo žiadne zblíženie ani v spore o možné zatváranie závodov a prepúšťanie. „Nič sa nekonkretizovalo, zostalo to vo všeobecnej rovine,“ povedal Gröger.

Nový termín rokovaní zatiaľ nebol dohodnutý, zástupca odborov však vyjadril nádej, že sa tak stane do konca novembra.