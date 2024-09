Primárka Chovanová odrobila do polovice septembra viac než 6 mesiacov nadčasov.

Primárka oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny z Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Vanda Chovanová na sociálnej sieti uviedla, že od začiatku roka odrobila v rámci nadčasov viac než 6 mesiacov.

Lekárka apeluje na ministerku zdravotníctva Dolinkovú, aby neriskovala odchod ani jedného lekára alebo sestry do zahraničia.

Lekárski odborári pokračujú v zbere výpovedí lekárov v nemocniciach z nadčasovej práce. K pondelku ich evidujú 2 635. Avizovali, že to, kedy výpoveď podajú, bude závisieť od krokov vlády.

Citát:„Práve som si spočítala svoje tohtoročné nadčasy do dnešného dňa. 1072 hodín. Ešte desivejšie to je, keď tých 1072 hodín podelím 8 hodinami pracovného dňa a 20 dňami pracovného mesiaca. Vychádza mi, že som za tento rok, do polovice septembra, odrobila navyše viac než 6 mesiacov,“ uviedla primárka Chovanová na sociálnej sieti.

Širší kontext: Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský na pondelkovej tlačovej konferencii zopakoval, že v prípade schválenia konsolidačného balíčka v parlamente chcú začať so zberom klasických výpovedí.

Visolajský opakovane kritizoval konsolidačný balíček. Ušetriť v zdravotníctve sa dá podľa neho aj inak, bez toho, že by sa to dotklo pacientov alebo ovplyvnilo ich liečbu, klesol počet zdravotníkov, neboli k dispozícii lieky alebo nefungovali nemocnice.



Taktiež poukázal na analýzu Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva financií SR a predstavil viacero riešení, ako sa dá ušetriť. Ide napríklad o centrálne nakupovanie liekov, optimalizáciu cien vyšetrovacích metód a zdravotníckych pomôcok či zákonnú povinnosť zdravotných poisťovní pokryť minimálne oprávnené náklady na liečbu pacienta v nemocnici.

Prečítaj si aj tieto články: