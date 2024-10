Najviac nakazených evidujú v obciach Rudňany a Markušovce.

Na východnom Slovensku sa šíria všetky varianty vírusu žltačky. Epidémia trvá už viac ako rok, informujú tvnoviny.sk.

Dôvodom šírenia je nízka zaočkovanosť ľudí. Vírus sa šíri najmä v komunitách, kde nie je tečúca voda alebo kanalizácia.

Žltačka sa rozšírila na Spiši aj do škôlok.

Citát: „Idú do mesta, do obchodu, dotknú sa kľučky, dotknú sa košíka, je veľká pravdepodobnosť, že sa to takto šíri,“ vysvetľuje šírenie vírusu doktora Iveta Fulková.

Širší kontext: Najviac nakazených evidujú v obciach Rudňany a Markušovce, a to najmä v marginalizovaných rómskych komunitách. V prípade kontaktu s nakazeným je nutné, aby bol daný človek minimálne 40 dní pod dozorom a každých desať dní sa hlásil u lekára, ktorý mu vyšetrí moč.

