Otec hokejistu Martina Fehérváryho Mário sa vyjadril k súčasným pomerom vo vedení Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Jeho syn v Slovane Bratislava pôsobil za čias, keď bol vo vedení Igor Nemeček, povedal pre Šport24.sk. Mário Fehérváry uviedol, že počas synových začiatkov sa mu nepáčili podmienky a ani tréningové metódy.

Vyfiltrovala skupina rodičov hráčov a tak založila úspešný projekt hokejových Svišťov, kde jeho syn prestúpil. Toto rozhodnutie sa zväzu nepáčilo. Fehérváry prezradil, že na nich niekoľkokrát poslali inšpekciu, špicľovali či nahrávali ich tréningy.

„Bol to veľmi úspešný projekt, v ktorom okrem Martina vyrástli viacerí skvelí hokejisti. Čo mám informácie, tak aj skupina rodičov okolo Juraja Slafkovského či Šimona Nemca mala rovnaké problémy a náš postup v podstate okopírovali. Poviem to na rovinu, niektorí ľudia zo zväzu nás špicľovali, tajne si nahrávali naše tréningy a posielali k nám inšpekcie. Pripadali sme si vtedy ako v stredoveku. Pamätám si, že sme boli na turnaji v Prievidzi a tamojší klub dostal od zväzu pokutu za to, že nás na turnaj pozvali. Takéto veci sa diali za Nemečka,“ spomínal otec Martina Fehérváryho.

V hokeji vládne rodinkárstvo

Otec úspešného hokejistu uviedol, že v slovenskom hokeji vládne rodinkárstvo. „Až tak by som to nenazval, ale vznikali situácie, keď si mal tréner vybrať spomedzi troch rovnako kvalitných hráčov a on si vybral takého, ktorý mu viac sedel po povahovej stránke. Boli aj situácie, keď si vybral na základe priateľstva s rodičom. Toto ale funguje všade vo svete, ja osobne som sa s tým stretol vo Švédsku,“ uviedol.

Juraj Slafkovský poskytol rozhovor zámorskému magazínu The Athletic. Vo svojich vyjadreniach ostro kritizoval SZĽH. Podľa neho v slovenskom hokeji panuje rodinkárstvo a známosti. Zároveň sa vyjadril, že bronz na olympiáde v roku 2022 sme získali len preto, lebo u konkurencie chýbali hráči z NHL. Na jeho vyjadrenia sa rozhodol slovenský zväz reagovať, pričom ich označil za neuvážené.