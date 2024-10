Hokejista kritizuje slovenské médiá najmä pre zásahy bulváru do jeho súkromia.

Juraj Slafkovský uviedol pre kanadské médium The Athletic, že sa mu na Slovensku žije oveľa ťažšie ako v Montreali. Na rozhovor upozornil Denník N.

V rozhovore kritizoval hokej na Slovensku a Slovenský zväz ľadového hokeja. Ako dôvod uviedol rodinkárstvo a kontakty, ktoré o všetkom rozhodujú.

Hokejista kritizoval aj slovenské médiá, najmä pre zásahy bulváru do jeho súkromia. Slafkovskému sa nepáči, že sa v médiách objavili fotky jeho domu či matkinej posilňovne. Podľa jeho slov mu každý deň niekto zvoní na zvonček aj napriek tomu, že nebýva v meste.

Citát: „V Montreale je to oveľa lepšie, tam môžem ísť nakupovať. Na Slovensku by som počas nákupu spravil asi 25 fotiek. V Montreale sú ľudia z rôznych častí sveta a nepozná ma každý. Na Slovensku vedia všetci, kto som. Idem do obchodu a predavačka ma pozná, dám si vyčistiť oblek, tiež vedia, kto som. Chcem si kúpiť knihu a opäť ma spoznajú. V Montreale to také nie je,“ hovorí Slafkovský pre The Athletic.

