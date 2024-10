Kotlár uviedol, že „dostal prvýkrát do držky“.

Splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie Petera Kotlára (SNS) údajne niekto napadol. Túto informáciu oznámil vo vysielaní s internetovým konšpirátorom Danielom Bombicom, ktorý je známy ako Danny Kollár. Na incident upozornili Topky.sk.

„Dnes som dostal prvýkrát do držky. Nechce sa mi o tom hovoriť, dnes som mal nepríjemný deň. Asi by som si mal na to zvyknúť,“ povedal vo vysielaní konšpirátora. Kotlár mal pri obočí náplasť. K incidentu sa bližšie nevyjadril.