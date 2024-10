Stúpenkyňa sekty pracuje na ministerstve vnútra. Zamestnancom dáva prednášky, podľa zákona by mala byť apolitická

K incidentu sa vyjadril aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Medzi pracovníkmi ministerstva vnútra je stúpenkyňa pseudonáboženského hnutia Tvorivá spoločnosť, informuje STVR.

V pracovnom e-maile mala podpis s logom Tvorivej spoločnosti, ktorým sa pochválila členom hnutia.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že štátny zamestnanec musí postupovať podľa Zákona o štátnej službe a musí byť apolitický.

Citát:„Mala som to tam, ale už nemám. To tam nedávajte, to keď niekto bude počuť, to je katastrofa,“ povedala zamestnankyňa ministerstva vnútra (MV) reportérom STVR.

„A ešte ich otravujem s Tvorivou spoločnosťou. Policajtov a ešte aj páchateľov, ktorých máme v klietke. Je mi ich ľúto, tak im ponúkam kávu, noviny a prednášku,“ uvádza sa v komunikácii zamestnankyne MV s členmi hnutia.

Širší kontext: Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) zverejnilo článok, v ktorom sa písalo o aktivitách občianskych združení AllatRa a Tvorivá spoločnosť. Reportérku Karolínu Kiripolskú predvolal námestník žilinského krajského prokurátora Martin Kováč.

ICJK vníma tento krok ako pokus štátnej moci odradiť novinárov od toho, aby pracovali na témach, ktoré sú otázkou verejného záujmu. Novinárky sa na výsluchu pýtali na jej osobné majetkové pomery či na jej prácu a zapojenie do prípravy textu. Ten vznikol v rámci medzinárodného investigatívneho projektu Firehose of Falsehood.

Prečítaj si aj tieto články: