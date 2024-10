Slováci sa budú môcť dať zaočkovať aj v lekárni. Lekárnická komora verí, že sa to stane štandardom

Od budúceho roka bude očkovanie v lekárňach bežné.

Očkovať sa bude dať už aj v lekárňach. Na tlačovej konferencii Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) to oznámil prezident Ondrej Sukeľ s tým, že legislatíva umožňuje očkovanie v slovenských lekárňach už od začiatku tohto roka. V súčasnosti však musia vykonávacie predpisy prejsť štandardným legislatívnym procesom.

Sukeľ verí, že už od budúceho roka bude očkovanie v lekárňach štandardom. Poukázal na to, že v Anglicku sa očkuje v lekárňach už 20 rokov a takýto spôsob očkovania funguje v 15 krajinách Európskej únie. K tomu, aby sa v Bratislave začalo očkovať aj v lekárňach, prispel podľa Sukeľa aj Bratislavský samosprávny kraj.

„Jednou z priorít ministra zdravotníctva sú preventívne programy, ktoré zvyšujú obranyschopnosť organizmu obyvateľstva, takže som veľmi rád, že práve toto je jednou z tých smerov, ktoré tieto preventívne programy posilňuje. Chcel by som popriať, aby im to pokračovalo, tak ako sme to zaviedli tu, aj v iných lekárňach. Sme v súčasnosti vo fáze dokončovania vyhlášky, ktorá presne určuje, ktoré materiálno-technické predpoklady musia lekárne mať, takisto aj personálne," uviedol štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Ladislav Slobodník s tým, že vyhláška by mala byť hotová na začiatku roka 2025.

Už čakajú iba na schválenie legislatívy

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravila certifikačný program, ktorý je podľa dekana Jána Klimasa už k dispozícii na Slovensku. Kedy sa očkovanie začne v lekárňach, závisí podľa neho od schválenia legislatívy.

Klimas vysvetlil, že lekárnici, ktorí budú chcieť očkovať v lekárňach, budú musieť vykonať 20 očkovaní pod dohľadom lekára, konkrétne 20 očkovaní proti chrípke. Kým sa tak stane, očkovanie bude zatiaľ robiť lekár, dodal lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay.