Na Liptove zachytili na video troch medveďov priamo pri dome. Deti sa tam boja chodiť do školy.

Medvede sa prechádzajú po uliciach obce.

V obci Bukovina je situácia s medveďmi vážna. Podľa mnohých obyvateľov sa deti boja chodiť do školy, pretože medvede sa pohybujú priamo pri rodinných domoch, informujú Topky.

Obec na sociálnej sieti upozorňuje, že medvede ľudia videli pri cintoríne a tri sa prechádzali priamo po uliciach obce.

Jeden z obyvateľov informoval, že medvede chodia priamo k nemu domov na záhradu. Tvrdí, že má strach, pretože má doma dve deti, ktoré sa boja ísť na autobusovú zastávku.

Citát:„Pohybovali sa po dedine. Ku mne išli, lebo tam mám teľatá. Keby som nevybehol a nevyhnal ich, neviem, ako by to dopadlo. V dome máme aj dve deti, ktoré sa boja ísť na zastávku, keď idú do školy. Boli nahlásené poľovníkom pred necelým týždňom a túto noc už behali po mojom dvore, dva dospelé medvede a jedno mláďa,“ povedal muž pre Topky.

Širší kontext: Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši vyhlásil mimoriadnu situáciu po tom, ako začiatkom októbra medveď smrteľne zaútočil na muža v katastrálnom území obce Hybe. Muža napadol medveď v lesnom poraste v ťažko dostupnom teréne.

