Letecká spoločnosť patrila medzi päť najstarších leteckých spoločností na svete.

V sobotu večer pristane na Letisku Václava Havla v Prahe posledný komerčný let Českých aerolínií (ČSA). Spoločnosť, ktorá pôvodne vznikla ako Československé štátne aerolínie, skončí po 101 rokoch a stane sa len značkou v portfóliu spoločnosti Smartwings, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Let by mal vyraziť z Paríža o 20.15 h s očakávaným pristátím v pražskej Ruzyni o 21.55 h. Podľa šéfredaktora servera zdopravy.cz Jana Sůru bol dlho vypredaný a zaplnili ho predovšetkým fanúšikovia a leteckí nadšenci.

Problémom boli peniaze

Hoci značku ČSA bude aj naďalej možné vidieť na niekoľkých lietadlách, jej lety bude od nedele zaisťovať výhradne Smartwings. Dôvodom tohto kroku je podľa predsedu predstavenstva tejto spoločnosti Jiřího Jurána „zefektívnenie prevádzky skupiny“.



„Je potrebné neustále optimalizovať náklady na prevádzku spoločností v rámci skupiny, zjednodušovať procesy a diverzifikovať riziká. Ide o kroky, ktoré budú mať na prevádzku skupiny pozitívny vplyv,“uviedol Jurán.



Podľa šéfredaktora Sůru sa menší hráči, akými boli práve ČSA či maďarské aerolinky Malév, ktoré zanikli v roku 2012, v súčasnosti na trhu neudržia. Ako podotkol server Aktuálne.cz, úplne opačne je na tom poľská letecká spoločnosť LOT, ktorá plánuje expanziu. Už teraz lieta aj do veľmi vzdialených destinácií ako New York, Los Angeles či Tokio.

Lietali 101 rokov

Prvý let spoločnosti s pôvodným názvom Československé štátne aerolínie sa uskutočnil 28. októbra 1923, teda pred 101 rokmi. Lietadlo vtedy len symbolicky obkrúžilo okolo pražského letiska. Až nasledujúci deň sa uskutočnil prvý diaľkový let z Prahy do Bratislavy, ktorý vtedy trval približne tri hodiny. V nasledujúcom roku trasu predĺžili do Košíc. Prvá zahraničná letecká linka ČSA bola spustená v roku 1930 do Záhrebu.



ČSA patrili medzi päť najstarších leteckých spoločností na svete a boli tiež zakladajúcim členom Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA). Ekonomické problémy spoločnosti začali už v 90. rokoch. Podľa Českého rozhlasu jej séria manažérskych chýb spôsobila výrazné straty, ktoré sa potom kompenzovali predajom majetku.

Ďalšie ťažkosti jej priniesla ekonomická kríza, vzostup nízkonákladových aeroliniek a tiež následky celosvetovej pandémie COVID-19. V roku 2020 utlmila svoje aktivity a nasledujúci rok sa dostala do úpadku.

