Počasie sa na sviatky Dušičiek zmení.

Aj napriek prechodu do „zimného“ režimu sú teploty na Slovensku prekvapivo vysoké. Počas nedele môžu v niektorých častiach krajiny dosahovať až 22 °C. Dôvodom je mohutná tlaková výš, ktorá do niektorých častí Európy prináša stabilné počasie a nadpriemerné októbrové teploty, informuje iMeteo.

Počasie na však o pár dní zmení. Meteorológovia informujú, že na sviatky Dušičiek príde výrazná zmena. Očakávajú, že tlaková níž nad Pobaltím spôsobí prúdenie arktického vzduchu od severozápadu. To by mohlo priniesť pokles teplôt a dokonca aj prvé sneženie. Denné teploty by mohli výrazne klesnúť, čo bude zreteľným nástupom zimného obdobia.