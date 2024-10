Stabilné a teplé počasie by malo vydržať už len do konca októbra.

Počasie na blížiace sa sviatky Dušičiek naznačuje výraznú zmenu. Meteorológovia odporúčajú návštevu cintorínov uskutočniť čím skôr, keďže koncom októbra prídu chladné dni, informuje iMeteo.

Aktuálne teploty dosahujú nezvyčajných 20 °C, ale budúci víkend môže priniesť prudké ochladenie.

Meteorológovia očakávajú, že tlaková níž nad Pobaltím spôsobí prúdenie arktického vzduchu od severozápadu. To by mohlo priniesť pokles teplôt a dokonca aj prvé sneženie. Denné teploty by mohli výrazne klesnúť, čo bude zreteľným nástupom zimného obdobia.

Širší kontext: Stabilné a teplé počasie, ktoré máme vďaka tlakovej výši nad Balkánom, by malo vydržať do konca októbra. Prvý novembrový deň by mal byť ešte mierny, no predpoveď na ďalší víkend naznačuje príchod studeného frontu, ktorý môže priniesť prvé zimné počasie na Slovensko.

Počasie nad Európou ovplyvňuje takzvaný omega blok, ktorý prináša stabilitu a teplo. Tento jav však súčasne blokuje chladné vzduchové prúdy, ktoré môžu prísť zo severozápadu, čo vedie k výrazným výkyvom počasia.