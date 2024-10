Polícia v súčasnosti zisťuje rozsah škôd. Nehoda si vyžiadala rozsiahlu reakciu záchranných služieb, ktoré oblasť uzavreli. Ľudí z budovy evakuovali a v súčasnosti kontrolujú, či nie je poškodená jej konštrukcia, spresnila polícia vo vyhlásení.

Unusual thing happened today. A tram derailed and crashed into... a computer store in central Oslo, creating a scene of chaos. The accident, which occurred with around 20 passengers on board, resulted in four injuries, including the tram driver. Witnesses described the situation… pic.twitter.com/kUtuUHPSw1