Brazílčan Renan de Araujo, ktorý prišiel do Ženevy na pracovnú konferenciu, si zo Švajčiarska odniesol nepríjemnú skúsenosť.

V predajni reťazca Migros si pri nákupe sladkostí za 18 eur vzal aj papierovú tašku za 40 centov, za ktorú nezaplatil, lebo si myslel, že je zadarmo, informuje portál Blick.

Personál ho následne zastavil, odviedol do zadnej miestnosti a vyžiadal si podpis na formulár vo francúzštine, kde mu udelili pokutu vo výške 210 eur za krádež. Okrem toho dostal zákaz vstupu do všetkých predajní Migros na dva roky.

Citát: „Dali mi jasne najavo, že nie sú ochotní so mnou vyjednávať a ak by som formulár nepodpísal, volali by políciu. Strašne ma to rozčúlilo. Bolo to úplne prvý raz, čo som vôbec niečo musel riešiť s ochrankármi,“ uviedol turista.





Širší kontext: De Araujo sa sťažuje, že o povinnosti zaplatiť za tašku nevedel a výška pokuty je podľa neho prehnaná. Reťazec však tvrdí, že pokuty v prípade krádeže sú štandardne vo výške 200 eur bez ohľadu na výšku odcudzenej položky.



Vo Švajčiarsku je častou praxou účtovať peniaze aj za papierové tašky. Cieľom je redukcia ich používania a podpora šetrného správania sa voči životnému prostrediu.

