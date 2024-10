Česi prirovnali slovenského premiéra ku „Kačici“. Účinkovanie Fica v ruskej televízii rázne odsúdili

Robert Fico je prvým politikom zo štátov EÚ, ktorý od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vystúpil v ruskej televízii.

Robert Fico v rozhovore, ktorý v stredu odvysielala ruská štátna televízia Rossija 1, opakoval prokremeľskú propagandu, napísala na sociálnej sieti predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová. Ruský režim to podľa nej využije vo svoj prospech.

Fico je prvým politikom zo štátov EÚ, ktorý od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 vystúpil ako hlavný hosť v ruskej televízii.

Citát: „Ak niečo vyzerá ako kačica, lieta to ako kačica, chodí ako kačica a kváka ako kačica, tak je to s najväčšou pravdepodobnosťou kačica. To isté platí aj v prípade tých, ktorí sa maskujú za demokratov, a pritom len verklíkujú ruskú propagandu,“ komentoval podpredseda českej vlády a minister zdravotníctva Vlastimil Válek.

Širší kontext: Fico v programe "60 minút" ruskej štátnej televízie Rossija 1 uviedol, že by sa chcel na budúci rok 9. mája zúčastniť v Moskve na oslavách 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Dodal, že je tiež pripravený rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Obvinil európske mocnosti, že svojou pomocou Ukrajine podporujú pokračovanie vojny.



Predsedu slovenskej vlády kritizovala aj česká europoslankyňa Danuše Nerudová. „Slovenský premiér Fico svojím tragickým mudrovaním v programe ruskej propagandy, v ktorom hostia posielajú atómovky na Európu, oslavujú bombardovanie ukrajinských nemocníc a tvrdia, že Praha bude ich, opäť potvrdil, že je ohrozením bezpečnosti Európy a česká vláda urobila dobre, keď s jeho vládou prerušila spoločné rokovania,“ podotkla europoslankyňa a Ficovi odkázala, aby sa hanbil.