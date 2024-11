Podľa SNS má nový zákon chrániť deti pred škodlivým obsahom. Opoziční poslanci však návrh označujú za populistický a neefektívny.

SNS predložila návrh zákona, ktorý má zakázať šírenie a propagáciu tzv. „netradičnej sexuálnej výchovy“ na školách. Tento pojem zahŕňa všetko, čo nepatrí do tradičného zväzku muža a ženy. SNS tvrdí, že cieľom zákona je chrániť deti pred škodlivým obsahom a zabrániť „nebezpečnej indoktrinácii mládeže“. Školy, ktoré by zákon porušili, by mohli čeliť pokute až do výšky 30-tisíc eur, informuju aktuality.sk.

Návrh zákona však vyvolal nesúhlas u viacerých politických subjektov. Strana Hlas-SD, ktorá má pod pôsobnosťou rezort školstva, vyjadrila nevôľu s tým, že takýto zásah považuje za neprimeraný.

Ministerstvo školstva pod vedením Tomáša Druckera plánuje zaviesť opatrenia, kde by obsah mimo osnov musel schváliť rodič alebo školská rada. Podpredseda Kresťanskej únie Richard Vašečka by zákon podporil len v prvom čítani.

Konzervatívna opozícia, vrátane exministra školstva Jána Horeckého z KDH, označila návrh SNS za „amatérsky“. Hoci KDH nesúhlasí s propagáciou LGBTI+ tém na školách, kritizuje prístup SNS k tejto téme a označuje ho za populistický.