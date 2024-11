Vysoká závislosť bánk na domácich vkladoch a nižšie zostatky na účtoch.

Slovenské banky sú viac vystavené potenciálnemu vplyvu zavedenia digitálneho eura než banky v iných krajinách eurozóny. Dôvodom je, že slovenské banky sú vysoko závislé na vkladoch domácností a majú priemerné nižšie zostatky na účtoch.

V aktuálnom komentári na to poukázali analytici Národnej banky Slovenska (NBS). Zároveň však zdôraznili, že na základe dostupných údajov sa vplyv digitálneho eura na banky v SR zatiaľ nejaví ako zásadný.

Digitálne euro môže priniesť výhody pre zákazníkov a obchodníkov. Pre banky to môže znamenať, že časť peňazí by mohla odísť z bankových vkladov. Podľa odhadov by tento presun mohol predstavovať približne 5 % z celkových vkladov domácností na Slovensku.

Vplyv digitálneho eura na banky bude podľa ekonómov NBS závisieť od množstva faktorov, ktoré sa budú v čase meniť. „Nejde iba o nastavenie limitu na veľkosť digitálnej peňaženky, ale tiež o mieru akceptácie digitálneho eura verejnosťou a možné zmeny v platobných návykoch. Rizikom môže byť, že v prípade bankovej krízy budú ľudia vnímať digitálne euro ako bezpečný prístav a výber vkladov sa ešte zintenzívni,“ vysvetlili.

Zavedenie digitálneho eura je stále v prípravnej fáze a môže trvať niekoľko rokov, kým sa plne uskutoční. Národná banka Slovenska zdôrazňuje, že úspech digitálneho eura bude závisieť od toho, ako ho verejnosť prijme a či zmení svoje platobné návyky. Momentálne sa projekt digitálneho eura vyvíja a viac ako 100 centrálnych bánk, vrátane Európskej centrálnej banky, pracuje na jeho implementácii.