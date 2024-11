Richard Glück: Nebojoval by za Slovensko, no stal sa predsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť

Vo funkcii nahradil Tibora Gašpara.

Predsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť sa stal Richard Glück (Smer-SD). Zvolili ho poslanci v stredajšom hlasovaní. Zo 138 platných lístkov ho do funkcie podporilo 85 poslancov, proti bolo 27 a zdržalo sa 26 poslancov.



Postu šéfa parlamentného výboru sa tento týždeň vzdal Tibor Gašpar (Smer-SD). Odôvodnil to vyťaženosťou pri vykonávaní funkcie podpredsedu parlamentu. Avizoval, že chce zostať členom výboru.

Glück sa do pozornosti médií dostal krátko po tom, ako napadol Igora Matoviča. Neskôr slovne napadol novinárku Denníka N, ktorá poukázala na to, že by Glück v prípade vojnového stavu odmietol bojovať za Slovensko.