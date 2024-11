Pokles cien za posledné týždne bol spôsobený nižšími maržami rafinérií, zatiaľ čo situácia na ropnom trhu zostáva relatívne nezmenená.

V najbližších týždňoch môžeme očakávať stabilitu cien benzínu a nafty na čerpacích staniciach. „Ceny ropy zatiaľ nezaznamenali výrazné pohyby, čo naznačuje, že ceny na čerpacích staniciach ostanú stabilné,“ poveda analytik XTB Marek Nemky.

Ďalej informuje, že v 44. týždni došlo k poklesu cien benzínu, ktorý bol spôsobený nižšími maržami rafinérií a slabším dopytom po tomto produkte.

Podľa jeho slov došlo k miernemu poklesu cien ropy z dôvodu odvetného útoku Izraela na Irán, ktorý necielil na ropnú ani jadrovú infraštruktúru, ale skôr na vojenské ciele. Od minulého týždňa jej ceny mierne rástli vďaka lepším dátam prichádzajúcim z Číny.

Dôležitým faktorom je aj rozhodnutie kartelu OPEC+ predĺžiť škrty v produkcii ropy do konca decembra.

Analytik tiež spomína, že budúca politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý podporuje rast produkcie ropy v USA, môže v dlhodobom horizonte znížiť ceny ropy na svetových trhoch.



„Produkcia Spojených štátov sa tak pravdepodobne do ďalších rokov bude naďalej navyšovať, čo môže znamenať lacnejšie ceny na burze do ďalších rokov. Dlhodobý efekt môže byť aj v zavedení nových taríf, ktoré budú mať vplyv na svetový obchod aj svetovú ekonomiku mierne negatívny, a môžu tak ovplyvniť stranu dopytu, ktorá by taktiež prispela k lacnejším cenám ropy," uzavrel.



Dodal, že Donald Trump môže výrazne zasiahnuť aj do vojenských konfliktov medzi Izraelom a Hamásom, Hizbaláhom a Iránom, ale tiež do konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, čo by znamenalo zvýšenie geopolitickej prirážky a, naopak, by to stálo za vyššími cenami.