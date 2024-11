Týmto krokom chce zmierniť finančné zaťaženie rodín, ktoré sa ocitnú v náročnej situácii po tragickej udalosti.

Vláda Slovenskej republiky pripravuje nový návrh zákona, ktorý by polepšil rodinám pozostalých po policajtoch a vojakoch. Išlo by o rodiny zamestnancov, ktorí prišli tragicky o život pri plnení služobných povinností. Štát by im v takom prípade poskytol jednorazový finančný príspevok vo výške až 50 000 eur, informuje NRSR na svojej stránke.

Návrh novely zákona pochádza z dielne strany Hlas-SD. Do Národnej rady bol poslancami doručený 7. novembra. V prípade schválenia by zákon mohol platiť od januára 2025.

Predpovedaná suma by mala byť rozdelená medzi oprávnených členov rodiny, pričom sa bude rovnomerne deliť, ak bude viacero nárokovaných osôb. Ide o jednorazový príplatok k úmrtnému, ktorého výška závisí od výšky odchodného, na ktoré by mal policajt a profesionálny vojak nárok v čase svojho úmrtia. Výška príspevku, na rozdiel od úmrtného, je rovnaká pre všetkých.

Zákon by mal vstúpiť do platnosti od januára 2025, pokiaľ ho schváli parlament. Podľa vyjadrenia predstaviteľov vlády, návrh prichádza v reakcii na potrebu pomoci týmto rodinám, ktoré čelia nielen emocionálnej, ale aj finančnej strate.

Tento krok je súčasťou širšej snahy vlády o zlepšenie podmienok pre tých, ktorí nasadzujú svoj život v záujme verejnej bezpečnosti.