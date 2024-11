Výška bonusu bude závisieť od veku dieťaťa, pričom rodičia plnoletých detí už nebudú mať na bonus nárok.

Od januára 2025 prichádzajú nové podmienky pre daňový bonus na deti, ktorý bude po novom rozdelený podľa veku, informuje finsider.sk.

Rodičia detí do 15 rokov si budú môcť na jedno dieťa uplatniť bonus vo výške až 100 eur mesačne, zatiaľ čo pri deťoch vo veku od 15 do 18 rokov to bude maximálne 50 eur. Pre deti nad 18 rokov už nárok na daňový bonus nebude.

Skutočná výška bonusu, ktorú si rodič môže uplatniť, bude závisieť od jeho príjmu a počtu detí. Výpočet sa odvíja od čiastkového základu dane, ktorý predstavuje rozdiel medzi hrubou mzdou a zaplatenými odvodmi. Pre jedno dieťa sa bude daňový bonus počítať ako 29 % z tohto základu, pre tri deti to bude až 43 %, a ak má rodič šesť a viac detí, môže to byť až 64 %.