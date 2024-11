Slabučké sneženie možno očakávať už v utorok večer. Zasiahne najmä regióny severného Slovenska.

Meteorológovia varujú pred prvým snežením tejto sezóny. Zasiahnuť má hlavne severné a horské oblasti Slovenska.

Prvé snehové vločky by mali začať padať už v utorok večer, a to najmä na severe krajiny v horských regiónoch. „Aktuálne predpovede naznačujú, že krajný východ by sa mohol dočkať sneženia už v noci z utorka na stredu. Snežiť by mohlo v okresoch Medzilaborce, Humenné, Snina, Sobrance, Michalovce a Trebišov,“ informovalo iMeteo.sk.

Sneženie bude v najvyšších polohách intenzívnejšie. Napadnúť môže až do 20 centimetrov snehu. V oblastiach, ako Orava, Kysuce a Spiš by mali obyvatelia očakávať zhoršenie situácie v doprave.

Výstrahy platia do štvrtka, kedy by mali zrážky ešte pretrvávať. V horských lokalitách môže snehová vrstva pribúdať, zatiaľ čo v nižších nadmorských výškach sa očakáva skôr dážď so snehom.