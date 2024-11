V stredu očakávajú meteorológovia výraznejšie sneženie.

Teploty na Slovensku budúci týždeň výrazne klesnú. Prichádzajúci Arktický vzduch spôsobí sneženie vo viacerých častiach krajiny. Snehové vločky môžu Slováci očakávať už v pondelok, a to najmä na východe. Podľa iMeteo.sk by malo od výšky 700 metrov nad morom napadnúť od 1 do 4 cm snehu.

Výraznejšie sneženie meteorológovia očakávajú v stredu. Prichádzajúci studený front by mohol priniesť výraznejšie sneženie. Vo Vysokých a Nízkych Tatrách očakávajú až do 30 cm nového snehu. Meteorológovia očakávajú sneženie aj vo štvrtok a piatok.