NAJNOVŠÍ PRIESKUM: Progresívne Slovensko je favoritom, Smer zaznamenáva prepad. SNS skončila na chvoste preferencií

Do parlamentu by sa dostalo 6 strán.

Ak by sa parlamentné voľby konali na začiatku októbra, víťazom by sa stalo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,6 % hlasov.

Tesne za PS by nasledovala strana Smer-SD s 21,9 %. Výsledky vyplývajú z prieskumu agentúry Focus pre 360tku.

Tretie miesto by obsadil Hlas-SD so ziskom 13,3 %. Do parlamentu by sa dostali aj Republika (8,6 %), SaS (6,7 %) a KDH (6,2 %), pričom úspech by dosiahlo spolu šesť strán.

Širší kontext: Pred bránami Národnej rady by zostali Maďarská aliancia (4,8 %), Demokrati (4,6 %) a veľmi zle by skončila SNS (3,6 %). Sklamaním by voľby dopadli aj pre Matovičovo Slovensko (3,6 %) a Sme rodina (3,3 %).

Koalícia strán Smer, Hlas a Republika by získala 82 mandátov. Prieskum agentúry Focus pre 360tku bol realizovaný na vzorke 1 018 respondentov od 6. do 13. novembra 2024.