Po ruskom raketovom útoku na Odesu zahynulo 10 ľudí. Toto nie sú náhodné údery, reaguje Zelenskyj

Rusi zasiahli obytný dom, univerzitu a administratívnu budovu.

Najmenej desať mŕtvych a 43 zranených si vyžiadal pondelkový raketový útok ruských síl na juhoukrajinské mesto Odesa, kde bol zasiahnutý obytný dom, univerzita a administratívna budova.



„V dôsledku ruského raketového útoku na centrum Odesy zahynulo osem ľudí vrátane zdravotníkov, policajtov a civilistov. Zranených bolo 39 ľudí, z toho štyri deti vo veku sedem a desať rokov a dve 11-ročné,“ uviedol gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper na platforme Telegram.



Ďalšie deti v stredne ťažkom stave sú hospitalizované. V nemocniciach je aj 30 dospelých, stav troch z nich je vážny. Ďalších zranených ošetrili zdravotníci na mieste.



„Toto nie sú náhodné údery - sú to demonštratívne údery. Po telefonátoch a stretnutiach s Putinom, po všetkých falošných rečiach v médiách o údajnom 'zastavení' úderov. Rusko ukazuje to, čo ho skutočne zaujíma: iba vojna. Mali by si to všimnúť vo všetkých častiach sveta, od sál, kde sa stretávajú členovia G20, po všetky hlavné mestá sveta,“ reagoval na útok na Telegrame ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Rusko v nedeľu uskutočnilo svoj najväčší nočný raketový útok na Ukrajinu za takmer tri mesiace, ktorý si vyžiadal sedem mŕtvych a zasiahol už aj tak zdecimovanú energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Krátko nato ruská raketa zasiahla obytnú budovu v meste Sumy, kde zahynulo osem ľudí vrátane dieťaťa.