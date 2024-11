Tarantuly, stonožky a býčie mravce chcel pašovať pripevnené na tele. Bizarný plán mu nevyšiel

Polícia v peruánskom hlavnom meste Lima odhalila šokujúci prípad nelegálneho pašovania zvierat. Na letisku Jorge Cháveza zadržali 28-ročného občana Južnej Kórey, ktorý mal na tele pripevnené stovky vrecúšok so živými tvormi.

Medzi pašovanými druhmi bolo 320 tarantúl, 110 stonožiek a 9 býčích mravcov. Muža prezradilo podozrivé vydutie na jeho bruchu, čo upútalo pozornosť bezpečnostného personálu, informuje CNN.

Medzi pašovanými živočíchmi sa nachádzali aj mravce známe ako býčie. Tento druh je obávaný svojím žihadlom, ktoré spôsobuje extrémne bolestivé bodnutie. Živočíchy boli pravdepodobne pochytané v oblasti Madre de Dios v peruánskej Amazónii. Polícia potvrdila, že muž plánoval vyviezť zvieratá do Južnej Kórey cez Francúzsko.

Podľa vyjadrení národného úradu pre lesníctvo a prírodu (SERFOR) sú všetky zachytené druhy súčasťou nelegálneho obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi, ktorý má celosvetový obrat miliárd dolárov. Úrady zdôraznili, že pašovanie predstavuje vážnu hrozbu pre biodiverzitu regiónu a prísne ho trestajú. Prípad momentálne rieši peruánska prokuratúra ako trestný čin proti životnému prostrediu.

