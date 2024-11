Na prvýkrát sa prezentovalo iba 75 poslancov.

Poslancom Národnej rady SR sa v utorok popoludní nepodarilo na prvýkrát otvoriť 23. schôdzu. V sále sa totiž najprv prezentovalo len 75 poslancov z potrebných 76.

Poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD) priznal, že urobil chybu. Podpredseda NR SR Peter Žiga poverený jej riadením (Hlas-SD) preto vyhlásil 15-minútovú prestávku. Po nej sa už schôdzu podarilo otvoriť, parlament bol uznášaniaschopný.

Pri prvom pokuse sa Vážny neprezentoval. Išlo podľa jeho slov o ľudský omyl. Deklaroval, že ostatným sa ospravedlnil. Zároveň povedal, že so 76 poslancami sa dlhodobo vládnuť nedá. Zatiaľ to však, podľa neho, bude na pevných nohách

Širší kontext: Situáciu kritizovala opozícia. Poslanec a predseda SaS Branislav Gröhling si myslí, že sa to bude opakovať. Poslanec parlamentu a líder hnutia Slovensko Igor Matovič na margo toho poznamenal, že so 76 zákonodarcami sa vládnuť nemá. Vláda podľa neho nedokáže plniť svoje predvolebné sľuby o stabilite ani zabezpečiť riadny chod štátu a mala by preto skončiť.



Po odchode trojice poslancov Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík z klubu SNS má koalícia oficiálne v parlamente 76 poslancov, čo je tesná väčšina. Trojica nezaradených poslancov, ktorá pôsobí v mimoparlamentnej Národnej koalícii, avizovala, že nepodporí otvorenie schôdze. V našom článku si prečítaj, čo súčasnej koalícii spôsobil Rudolf Huliak.