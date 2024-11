Hrozia na Slovensku ďalšie predčasné voľby? Vysvetľujeme, aké problémy má koalícia a čo spôsobil Rudolf Huliak

Rudolf Huliak svojím odchodom z klubu SNS výrazne oslabil koalíciu. Stále nie je totiž jasné, či bude aj naďalej podporovať vládu Roberta Fica.

Koalícia sa aktuálne zmieta v kríze, ktorú spôsobili poslanci Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom. Tí sa ešte v októbri rozhodli odísť z klubu SNS, pretože Andrej Danko odmietol splniť ich požiadavky. Napriek tomu, že Huliakovci z klubu odišli, tvrdili, že za žiadnych okolností neprestanú podporovať vládu Roberta Fica. Aktuálne sa však kríza ešte prehĺbila a v súčasnosti stále nie je jasné, či Huliakovci budú s koalíciou aj naďalej hlasovať.

Huliakovcom sa už podarilo na pár hodín znefunkčniť parlament a nárokujú si tiež ministerstvo životného prostredia. Tým, že odišli z klubu SNS, hrozilo, že najmenšia koaličná strana príde o klub. Ten totiž musí mať minimálne 8 poslancov. Andreja Danka v tomto prípade zachránil poslanec zo Smeru-SD Dušan Muňko, ktorý vstúpil do klubu SNS a zabránil tak jeho rozpadu.

Politológ Radoslav Štefančík pre Refresher povedal, že ak vládne strany nesplnia požiadavky Rudolfa Huliaka, môže prestať podporovať vládu. Koalícia by tak mala naozaj tesnú väčšinu 76 poslancov, no stále by mohla prijímať a navrhovať zákony, napriek tomu, že by bola situácia zložitejšia.

Aké podmienky si kladie Rudolf Huliak?

Predseda strany Národná koalícia sa do parlamentu spolu s dvoma ďalšími poslancami dostal na kandidátke SNS. Rok po voľbách však zo spoločného poslaneckého klubu odišiel a tvrdil, že Andrej Danko nesplnil, čo sľuboval.

Napriek tomu, že Huliak prvý rok od volieb stál za Andrejom Dankom aj Tomášom Tarabom, aktuálne ich kritizuje a žiada, aby envirorezort dostal on. Súčasný minister životného prostredia Taraba však avizoval, že sa ministerstva nevzdá.

„Huliak si dá svojho ministra z Národnej koalície, ktorý konečne urobí v rezorte životného prostredia poriadok, a budeme na tom jednoducho trvať,“ odkázal vláde poslanec vo videu na Facebooku.

Strany SMER-SD, Hlas-SD a SNS však Rudolfovi Huliakovi poslali jednoznačný odkaz. Pokiaľ sa chce podieľať na vládnej moci, musí sa vrátiť spolu s dvojicou poslancov do klubu SNS. Koalícia sa na tom dohodla na Koaličnej rade, na ktorej Huliakovci neboli prítomní. To však Národná koalícia jednoznačne odmieta.

„My sa v žiadnom prípade do klubu SNS nevrátime, pretože pán Danko mal rok na to, aby naplnil dohody, ktoré medzi nami boli. Je jeden neseriózny človek, ktorý nevie naplniť ani písomné dohody, ktoré podpíše, nie to ešte ústne. My mu skrátka už neveríme. To zavádzanie nemalo konca kraja a jednoducho s touto partiou nechceme mať nič spoločné,“ povedal Huliak pre tvnoviny.sk.

Koľko má v súčasnosti koalícia poslancov?

Vládna koalícia už mala aj pred odchodom Národnej koalície z klubu SNS pomerne tesnú väčšinu 79 poslancov. Odchodom troch poslancov si však koalícia môže byť istá iba 76 hlasmi, kvôli čomu jej hrozia veľké problémy.

Koalícia ale podľa Štefančíka naďalej dokáže vládnuť aj s krehkou väčšinou 76 poslancov. Problémom však podľa neho môžu byť ďalší poslanci zo strany SNS či Hlasu-SD. „Koalícia to bude mať komplikované, ale pokiaľ iní poslanci nezačnú vystrkovať rožky, tak áno, dokáže vládnuť. Poslanecký klub SNS však obsahuje ďalšie mená, s ktorými môže byť problém. A zrejme posledné slovo nepovedali ani niektorí poslanci za Hlas.“

Rudolfovi Huliakovi sa iba pár dní po odchode z klubu SNS podarilo názorne ukázať, aké jednoduché je paralyzovať parlament, ktorý má tak tesnú väčšinu. Poslanci nevedeli otvoriť schôdzu, pretože z koalície bolo prítomných iba 75 poslancov, čo je presná polovica, pretože poslanec zo strany Hlas-SD nebol zo zdravotných dôvodov prítomný.

Zatiaľ čo začali poslanci hlasovať, Rudolf Huliak usporiadal tlačovú konferenciu, na ktorej hovoril o tom, že treba rozvíriť vody v slovenskom parlamente. Huliak sa vtedy sťažoval, že ho SNS zatlačila do kúta. „Dostávali sme odkazy, že oni majú 76 aj bez nás. Taraba s Dankom hovorili, že nepripustia otváranie koaličnej zmluvy,“ sťažoval sa vtedy Huliak.

Napriek tomu, že sa mu podarilo paralyzovať parlament, tvrdil, že bude aj naďalej podporovať vládu Roberta Fica. Rudolf Huliak však podľa politológa nemusí vidieť dôvod na to, prečo by mal vládu podporovať, ak nesplní jeho požiadavky. „Pokiaľ mu vyhodili z verejných pozícií jeho nominantov, pokiaľ svojim ‚odbojom‘ nič nedosiahol, tak skutočne nemusí vidieť dôvod, aby sa v porazeneckej nálade vrátil späť do vládneho košiara,“ povedal Štefančík.

Hrozia na Slovensku ďalšie predčasné voľby?

O predčasných voľbách hovoril aj Robert Fico na sneme strany Smer-SD 17. novembra. Tvrdil, že je potrebné pripravovať sa aj na iné alternatívy politického vývoja, ako sú parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027. Fico zároveň odmieta udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania. Odkázal to každému, kto má na koalíciu „nereálne požiadavky“.

Premiér však povedal, že koalícia nie je v kríze, kým je funkčný parlament a prechádzajú zákony. Nie je ale vylúčené, že Rudolf Huliak nepríde s podobnou obštrukciou opäť a koalícia nebude môcť hlasovať o návrhoch a zákonoch.

Podľa politológa je zatiaľ priskoro debatovať o tom, či na Slovensku hrozia predčasné voľby, keďže koalícia stále dokáže vládnuť so 76 poslancami. Dokonca môže schvaľovať a prijímať zákony aj ako menšinová vláda. Voľby ale nie sú vylúčené a rozhodovať o nich bude predovšetkým premiér.

„Platí však, že pokiaľ Robert Fico ako jeden z najlepších politických stratégov vyhodnotí, že mu tento stav nevyhovuje, sám bude predčasné voľby iniciovať. Ak sa pozrieme na prieskumy verejnej mienky a možné koalície po voľbách, Smer by zostavoval vládu aj po predčasných voľbách. Je však úplne jasné, že všetko sa razom môže zmeniť, preto je otázne, či by do toho rizika išiel,“ vysvetlil Štefančík.