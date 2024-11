Do zaznamu zaradili viac ako 1 200 internetových stránok.

Stránka INFO by MNK zverejnila na sociálnej sieti zoznam podvodných internetových stránok, ktoré vyhodnotila ako rizikové. V čase Vianoc preto upozorňuje zákazníkov aby nenaleteli podvodníkom a podvodným eshopom sa radšej vyhli.



Do zoznamu zaradili viac ako 1 200 stránok, ktoré môžu zákazníkov obrať o peniaze, osobné údaje alebo digitálne súkromie.



Podvodné internetové stránky majú častokrát v názve slová ako „Slovakia, slovensko, bratislava, outlet, bunda, obuv, topánky, kabelka, tenisky, akcia, eshop, ruksak alebo výpredaj. Niekedy sú to preklepy ako Slovesko, Merrel alebo Svarowski,“ informuje INFO by MNK.



Podozrivo nízke ceny, doprava zadarmo či gramatické chyby sú tiež jedným zo znakov ako podvodníkov odhaliť.

Do zoznamu rizikových internetových stránok zaradili napríklad stránky:

adidas-fitness.sk

adidas-sk.sk

adidascena.sk

belenkask.sk

belenkaslovensko.sk

belenkatenisky.sk

fjallravenslovensko.sk

fktpd.s

Kompletný zoznam nájdeš tu.