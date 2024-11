Citát: „Som s týmito ľuďmi. Odpor sa začal a neskončí sa, kým nebudú vyhlásené nové voľby,“ povedala novinárom.



Širší kontext: Protesty prebiehajú v Gruzínsku už celé týždne v dôsledku parlamentných volieb z 26. októbra, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila vládnuca proruská strana Gruzínsky sen s takmer 54 % hlasov. Prozápadná opozícia ani prezidentka však výsledky volieb neuznali a vládnucu stranu obviňujú z rozsiahlych volebných podvodov.



Západné štáty taktiež tvrdia, že voľby sprevádzali nezrovnalosti. Európsky parlament vo štvrtok počas svojho plenárneho zasadnutia v Štrasburgu nezáväzným uznesením odmietol výsledky volieb v Gruzínsku a žiada ich opakovanie v priebehu jedného roka.

Podľa europarlamentu voľby neboli slobodné ani spravodlivé a predstavujú ďalší prejav pokračujúceho demokratického úpadku krajiny, za ktorý je plne zodpovedná vládnuca strana Gruzínsky sen.



Gruzínsky premiér Kobachidze následne oznámil, že jeho vláda pozastavuje do roku 2028 prístupové rokovania s Európskou úniou. Dodal, že Tbilisi v reakcii na sériu útokov zo strany Bruselu odmieta aj všetky predvstupové fondy z EÚ.

