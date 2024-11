Časť verejnosti reagovala kriticky, čo ministerka komentovala na sociálnych sieťach.

Na Bratislavskom hrade začína medzinárodná výstava Arte Castell Bratislava, kde svoje diela predstavia umelci zo Slovenska aj zo Švajčiarska. Medzi vystavovateľmi sú aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, bývalá poslankyňa Romana Tabaková a poslankyňa Jana Vaľová. Táto informácia vyvolala medzi časťou verejnosti pobavenie a kritiku.

Ministerka Šimkovičová reagovala na negatívne komentáre a kritiku na svojom profile. Tvrdí, že volanie po slobode v umení by nemalo byť len pre vyvolených a kritizovala tých, ktorí zosmiešňujú jej umeleckú činnosť. „Maľovaniu sa venujem roky. Je to pre mňa relax, ktorým si dobíjam energiu,“ uviedla ministerka s tým, že ju prekvapuje posmech za jej vzťah k umeniu.

Šimkovičová tiež dodala: „Takže, keď to zhrniem, všetci ste na Bratislavskom hrade vítaní. Budem rada, ak si až do 20. decembra nájdete čas na výstavu Arte Castell Bratislava. A keďže my na ministerstve kultúry to so slobodou v umení myslíme vážne, prevzala som nad ňou záštitu. Peniaze sme na ňu nedali, to sa nebojte. Ide len o formálny akt. Ale teda určite už len kvôli ‚The colour blue and the magic‘ sa oplatí prísť.“

Šimkovičovej obraz však nie je jej originálnym dielom. Pôvodným umelcom je Francúz Claude Monet, ktorý ho nazval „Rameno Seiny v blízkosti Giverny“. Šimkovičová sa týmto dielom výrazne inšpirovala, túto skutočnosť však nikde nepriznala.