Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár jasne odmieta tvrdenia o snahe zlomiť profesionalitu slovenskej diplomatickej služby. Reaguje na piatkové vyjadrenia opozičného Progresívneho Slovenska, ktoré obvinenia nazýva znôškou neopodstatnených útokov a manipuláciou. Blanár zdôrazňuje, že na ministerstve diplomacie nevládne strach a anarchia a odmieta tvrdenie o uvalení autocenzúry na zamestnancov.

Ivan Korčok v piatok vyhlásil, že slovenská zahraničná politika sa stáva nástrojom na šírenie strachu a polarizácie v domácej politike. Spolu s podpredsedom PS Tomášom Valáškom upozornili na prepúšťanie skúsených diplomatov na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Kritizovali tiež, že zahraničná politika sa mení na hlásnu trúbu na šírenie strachu z vojny, integrácie a straty suverenity. Podľa ich názoru v rezorte panuje atmosféra strachu z bezdôvodných prepúšťaní, pričom Korčok označil súčasné smerovanie slovenskej zahraničnej politiky za najväčšiu zmenu od roku 1998.

Minister Juraj Blanár odmieta tieto obvinenia a nesúhlasí s tvrdením, že na ministerstve vládne atmosféra strachu alebo anarchie. Prekvapilo ho aj tvrdenie o autocenzúre zamestnancov. „Buď sme teda na ministerstve uvalili cenzúru, alebo si niektorí ľudia sami hryzú do jazyka a majú autocenzúru, ale voči tvojmu prezliekaniu kabátov,“ odkázal Blanár Ivanovi Korčokovi.

V súvislosti s prepustenými zamestnancami konštatuje Blanár, že ministerstvo má viac ako 1 100 zamestnancov a znižovanie počtu úradníkov sa týkalo len 47 osôb, čo predstavuje len 4,7 %. Blanár tvrdí, že medzi prepustenými sú len tí, ktorí odišli do dôchodku alebo na základe vzájomnej dohody, čo predstavuje iba 20 ľudí.

Okrem toho Blanár poukazuje na rozhodnutia Slovenska odmietnuť povinné kvóty na migrantov a nesúhlasiť so vstupom Ukrajiny do NATO, pretože by to znamenalo rozpútanie ešte väčšieho vojnového konfliktu, čo podľa neho dokazujú suverénnu zahraničnú politiku krajiny.