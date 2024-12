Dôvodom zmeny je úprava grafikonu.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zavádza novinku, ktorá ovplyvní každého cestovateľa. Lístok na vlak v dátume po 15. decembri v predstihu nekúpiš, informovali na webe. Predaj lístkov je v súčasnosti povolený len do polovice mesiaca, dôvodom je nový grafikon.

„Vážení cestujúci, predaj lístkov je aktuálne možný do polovice decembra z dôvodu zmeny vlakového grafikonu. Informácie o spojeniach a predaj lístkov nového grafikonu budú sprístupnené v najbližších dňoch,“ uvádza ZSSK. Nejde však o jedinú dôležitú zmenu.

Od budúceho roka bude medzi Bratislavou a Košicami jazdiť 16 vlakov v hodinových intervaloch. Pôjde o vlaky typu Expres. Zavedením novinky chcú prispieť k menšej preplnenosti.

Od polovice decembra vstúpi do platnosti aj posilnenie priamych spojov z Bratislavy do Nitry. Umožní to rýchlu dopravu bez prestupu každé dve hodiny počas celého dňa, potvrdil generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Peter Helexa.