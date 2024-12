Najhoršia situácia je v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Vodiči by si mali dávať pozor až do neskorého večera.

V sobotu popoludní platia na západnom Slovensku výstrahy prvého stupňa pred hustou hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na zníženú viditeľnosť, ktorá komplikuje dopravu. Výstrahy pokrývajú celý Nitriansky kraj, väčšinu Bratislavského a Trnavského kraja, ako aj okres Nové Mesto nad Váhom.

V okresoch Bratislava, Pezinok a Trnava platia výstrahy až do 23:00 hod., v ostatných lokalitách do 18:00 hod. Meteorológovia varujú, že hmla môže výrazne obmedziť dohľadnosť, čo zvyšuje riziko dopravných nehôd. Vodiči by preto mali jazdiť opatrne, prispôsobiť rýchlosť a používať hmlové svetlá.

Okrem hmly SHMÚ informoval aj o smogovej situácii v oblasti Jelšavy, kde bolo prekročené informačné množstvo prachových častíc PM10. Rozptylové podmienky sa však majú v priebehu najbližších 24 hodín zlepšiť, takže výraznejšie obmedzenia sa neočakávajú.