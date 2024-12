Novšie verzie systému iOS obsahujú aktualizované rozhrania API a vylepšené technológie, ktoré aplikácia využíva na poskytovanie nových funkcií. Okrem spomínaných modelov WhatsApp prestane podporovať aj iPhone 5C, iPhone 6S alebo iPhone SE.

