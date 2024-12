Sezóna nebezpečných lavín sa začína.

Horská záchranná služba očakáva na horách výskyt lavín.

Riziko pádu je zatiaľ nízke, no situáciu netreba podceňovať, informuje iMeteo.sk

Citát: „Lavínové nebezpečenstvo je veľmi lokálne a týka sa ojedinelých miest, kde je sneh uložený vo forme menších snehových dosiek a vankúšov. Takéto miesta sú najmä na záveterných stranách hrebeňov, vrcholov a terénnych prekážok,“ informuje Horská záchranná služba.

Širší kontext: Niektoré časti Slovenska zasiahne v najbližších dňoch vlna zrážok a snehu. Od nedele až do utorka môžeš na našom území očakávať vlhký a chladný vzduch, ale aj početné zrážky.

Podľa meteorológov by malo aj snežiť, no len v tých najchladnejších oblastiach. Snehové vločky by mali začať padať v pondelok večer, a to najmä v severných regiónoch Slovenska. Do utorkového rána by malo napadnúť približne 5 cm nového snehu.