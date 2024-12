Slovensko je pripravené na možné zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu

Na možnosť zastavenia dodávok plynu cez Ukrajinu sme pripravení. Je to riziko, s ktorým už niekoľko rokov pracujeme. K zastaveniu mohlo dôjsť prakticky kedykoľvek, teraz je to riziko asi historicky najvyššie,“ povedal Michal Ľalík.

Po vypršaní zmluvy o tranzite plynu cez Ukrajinu, ktorá končí 1. januára 2025, Slovensko podniklo kroky na zabezpečenie stabilných dodávok. Podľa riaditeľa divízie obchodu SPP Michala Ľalíka, ktorý situáciu priblížil v rozhovore pre Euractiv, je krajina pripravená čeliť možnému prerušeniu prepravy a využívať diverzifikované zdroje aj zásobníky plynu.





Na prerušenie tranzitu cez Ukrajinu sme pripravení



„Je fakt, že máme začiatok decembra a ešte stále vôbec nemáme jasno v tom, čo bude od 1. januára. Na možnosť zastavenia dodávok plynu cez Ukrajinu sme pripravení. Je to riziko, s ktorým už niekoľko rokov pracujeme. K zastaveniu mohlo dôjsť prakticky kedykoľvek, teraz je to riziko asi historicky najvyššie,“ povedal Ľalík.

Dopad na ceny plynu



Otázkou ostáva, či prerušenie tranzitu spôsobí zvýšenie cien plynu. Hoci sa ceny v minulosti stabilizovali aj napriek negatívnym informáciám o dodávkach, v súčasnosti je situácia nepredvídateľná. Ľalík naznačil, že skokové zdraženie plynu nemožno vylúčiť, no pripomenul, že pozitívne správy, ako napríklad záväzky Azerbajdžanu dodávať plyn do Európy, mali naopak priaznivý vplyv na pokles cien.



Slovensko však zostáva optimistické, pričom naplnené zásobníky plynu a diverzifikované zdroje by mali zabezpečiť stabilitu dodávok aj v prípade prerušenia tranzitu cez Ukrajinu.

Diverzifikácia zdrojov ako priorita

Slovensko si uvedomuje riziko súvisiace s politickou situáciou a preto podniklo kroky na diverzifikáciu svojich zdrojov plynu. Hoci je ruský plyn cenovo najvýhodnejší, alternatívne zdroje boli zahrnuté, aby sa znížila závislosť od jedného dodávateľa. Táto stratégia zahŕňa nielen drahšie, ale aj logisticky náročnejšie zdroje.



Slovensko má však stále platnú zmluvu s ruským Gazpromom až do roku 2034. Podľa tejto dohody musí platiť za dodávky plynu, aj keby ich neodoberalo. Ukončenie zmluvy by situáciu nevyriešilo. „Aj v takom prípade by sme museli platiť za nedodaný plyn,“ upozorňuje zástupca SPP.