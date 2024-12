PRIESKUM: V parlamente by bolo až osem strán. Vládu by politici skladali ťažko

Prekvapením je Hnutie Slovensko, ktoré zaznamenalo najväčší nárast od novembra.

Progresívne Slovensko by podľa agentúry Focus v najnovšom prieskume pre 360tku získalo 21,5 % hlasov, nasledované Smerom so ziskom 20,8 %. Tretia priečka patrí Hlasu so 13,8 %, za ktorým nasleduje Republika s 8,1 %. Do parlamentu by sa dostali ešte KDH (6,9 %), SaS (6,1 %), Maďarská aliancia (5,6 %) a Hnutie Slovensko (5,2 %). Demokrati a SNS by skončili mimo parlamentu so ziskom pod 5 %. Najvýraznejší posun zaznamenalo Hnutie Slovensko, ktoré si polepšilo o 1,6 %.

Tento rast analytici spájajú s kontroverzným videom Igora Matoviča o majetku spájanom s bývalým ministrom zo Smeru. Na druhej strane, Smer a Progresívne Slovensko zaznamenali zhodný pokles podpory o 1,1 %.

Podľa rozdelenia mandátov by PS získalo 37 kresiel, Smer 36, Hlas 23 a Republika 14. KDH by obsadilo 12 mandátov, SaS desať, Maďarská aliancia a Hnutie Slovensko po deväť. Progresívne Slovensko by na vytvorenie vlády potrebovalo minimálne podporu Hlasu, alebo až päťkoalíciu s KDH, SaS, Maďarskou alianciou a Hnutím Slovensko. Rovnako komplikované by bolo skladanie vlády pre Smer, ktorý by potreboval podporu aspoň troch ďalších strán.