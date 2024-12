Vo veku 98 rokov zomrel zakladateľ HBO a Cablevision Charles Dolan, ktorý svojimi priekopníckymi nápadmi navždy zmenil svet televízie a zábavy. Informuje o tom portál Daily Mail.

Charles Dolan, jeden z najslávnejších inovátorov káblovej televízie, sa v roku 1972 zapísal do histórie spustením HBO, založením spoločnosti Cablevision (1973) a neskôr aj vytvorením populárneho televízneho kanála AMC – American Movie Classics (1984).

Bol tiež priekopníkom v oblasti regionálneho spravodajstva, keď v USA spustil prvý 24-hodinový lokálny spravodajský kanál News 12.

„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás opustil náš milovaný otec a rodinný patriarcha Charles Dolan, vizionár a zakladateľ HBO a Cablevision,“ uviedla jeho rodina v sobotňajšom vyhlásení pre Newsday. Zomrel prirodzenou smrťou.

Charles Dolan, a pioneer of the cable-television industry who launched Home Box Office and AMC Networks, has died https://t.co/H099zMGBa8