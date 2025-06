V pondelok (16. júna) sa v Teheráne ozývali výbuchy. Počas štvrtého dňa leteckých útokov zasiahli izraelské nálety iránsku štátnu televíziu a rozhlas IRIB. Vysielanie bolo prerušené práve vtedy, keď moderátorka v živom prenose kritizovala Izrael. Po výbuchu opustila štúdio a video incidentu sa rýchlo šírilo na internete.

Calling for annihilation? Got a real-time demo instead.



Iran’s state TV HQ bombed mid-broadcast by the Israeli Air Force.



😬😄 pic.twitter.com/pBpJrvUtYA