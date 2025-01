SÚHRN: DPH z 20 % na 23 % nie je všetko. Prečítaj si, aké zmeny nás čakajú v roku 2025

Zvýšenie základnej DPH na 23 %, úpravy v daňovom bonuse na dieťa či nové pravidlá pre rodičovský dôchodok.

Od 1. januára 2025 vstúpili do platnosti viaceré opatrenia z balíka na ozdravenie verejných financií. Zvyšuje sa základná sadzba DPH z 20 % na 23 %, zavádza sa nová 19 % sadzba a znižuje sa doterajšia 10 % sadzba na 5 %. Najnižšia sadzba sa bude vzťahovať napríklad na vymedzený okruh základných potravín, lieky, knihy, noviny, časopisy, stravovanie v gastrosektore, ubytovanie v cestovnom ruchu či vstup na športoviská. Pod 19 % sadzbu budú patriť ostatné potraviny či elektrická energia.

Daňové zmeny sa dotknú aj príjmov právnických osôb. Firmy s príjmami nad päť miliónov eur budú po novom platiť 24 % daň z príjmov, zatiaľ čo menší podnikatelia s príjmami do stotisíc eur si polepšia, keďže ich sadzba klesne na 10 %. Pre rodiny však prináša rok 2025 menej priaznivé opatrenia. Maximálna suma daňového bonusu na dieťa klesne zo 140 na 100 eur, a to len pre rodičov detí do 18 rokov.

Rodičovský dôchodok bude po novom financovaný prostredníctvom asignácie podielu dane z príjmov, čo predstavuje významnú zmenu oproti doterajšiemu vyplácaniu zo sociálneho poistenia. Medzi ďalšie novinky patrí rozšírenie osobitného odvodu na odvetvia spracovania ropy, zatiaľ čo výnosy zo slovenských štátnych dlhopisov budú z tohto odvodu vyňaté, aby sa podporilo ich financovanie domácimi investormi.