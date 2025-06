Republika získala náskok pred Hlasom.

Strana Progresívne Slovensko (PS) by v prípade volieb v júni 2025 získala najväčšiu podporu spomedzi všetkých politických subjektov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorý realizovala v období od 4. do 8. júna na vzorke 1 003 respondentov.

Progresívne Slovensko podľa prieskumu získalo 23 percent hlasov. Druhá skončila strana Smer-SD so ziskom 19,8 percenta. Na treťom mieste sa umiestnila strana Republika s podporou 9,4 %, tesne pred Hlasom-SD, ktorému dôverovalo 9 % voličov. Za nimi nasledovali strany Slovensko (7,1 %), KDH (6,4 %) a SaS (5,7 %).

Do parlamentu by sa nedostala strana Demokrati so ziskom 4,9 %. Strana Maďarský Szövetség získala 3,2 %, Sme rodina 3,1 %, a hnutie Za ľudí len 3 %. Do parlamentu sa nedostali ani SNS (2,5 %) či Kotlebovci – ĽSNS, ktorí dosiahli len 1,5 %.

