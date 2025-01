Fico zvoláva Bezpečnostnú radu SR. Zasadne kvôli problému s katastrálnymi systémami

Premiér Robert Fico (Smer-SD) prisľúbil, že zajtra poskytnú ďalšie informácie.

V piatok (10. januára) podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) zasadne Bezpečnostná rada SR. Premiér to vyhlásil v súvislosti so situáciou na katastri s tým, že sa k nej v ten deň vyjadria. Fico to uviedol počas tlačovej konferencie na pracovnej ceste v Bruseli.