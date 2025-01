Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa pred snežením.

Na Slovensku napadnú v nasledujúcich hodinách desiatky centimetrov snehu. Podľa portálu iMeteo.sk by malo snežiť do pondelkového popoludnia. V nasledujúcich hodinách by sa mala intenzita sneženia zvýšiť.

Situácia by mala byť najkritickejšia vo večerných hodinách. Intenzita by mala slabnúť v pondelok počas dňa. Na Orave a Kysuciach by malo napadnúť až 40 centimetrov snehu. V oblasti Vysokých Tatier a Malej Fatry napadne približne 30 centimetrov snehu.

V ďalších oblastiach Žilinského kraja očakávajú okolo 20 centimetrov snehu, v najnižších polohách napadne od 5 do 20 cm snehu. Snežiť bude aj v Trenčianskom a Prešovskom kraji.

