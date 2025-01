Nová DPH spôsobuje chaos v slovenskom gastre: Ceny sa menia podľa toho, kde chceš jesť

Cena jedla sa líši podľa toho, či ho zjete na mieste, odnesiete si ho domov alebo si ho necháte doviezť.

Zmena platná od 1. januára zavádza rozdielne sadzby DPH podľa spôsobu, akým si jedlo objednáte alebo konzumujete, informujú Správy STVR. Reštaurácie teraz musia počítať rôzne sadzby. Ak si jedlo dáte priamo v reštaurácii, DPH je päť percent. Ak si ho vezmete domov, narastie na 19 percent. A ak si objednáte donášku, vystúpi až na 23 percent.

Rozdielne sadzby prinášajú aj kuriózne situácie. Napríklad arašidy v hotelovom bare podliehajú päťpercentnej DPH, ale ak sú v minibare na izbe, je to už 23 percent. Finanční analytici veria, že znížená DPH pomôže udržať ceny menu stabilné, no podnikatelia tvrdia, že zlacnenie nie je reálne. Inflácia a vysoké náklady im to jednoducho nedovoľujú.

„Rozdielne sadzby vidíme aj v okolitých krajinách. Je základná sadzba a potom sú znížené. Čo sa týka posudzovania sadzby na jedlo na mieste a so sebou, v tomto sme trošku unikátni,“ uviedol generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií SR Martin Novotný.